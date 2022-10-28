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Дальнее зарубежье 28.10.2022 09:14

Новый британский премьер и его канадский коллега условились продолжить поддержку Украины

Новый премьер-министр Великобритании Риши Сунак и премьер-министр Канады Джастин Трюдо провели первый телефонный разговор, в ходе которого условились продолжать поддерживать Киев.

"Они (...) договорились продолжать совместную работу по оказанию безоговорочной поддержки Украине", - говорится в сообщении канцелярии главы правительства Великобритании.

Отмечается, что Сунак и Трюдо также договорились "об углублении сотрудничества в области торговли и энергетической безопасности" и выразили надежду на личную встречу в рамках саммита G20 в Индонезии, который пройдет в ноябре.

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