Пентагон предоставит Украине новый пакет военной помощи на $275 млн

Пентагон направит Украине новый пакет вооружений и другой помощи на сумму $275 млн, сообщает Associated Press со ссылкой на осведомленные источники.
Согласно им, в новом пакете нет никаких новых крупных вооружений.
На этот раз американская помощь в основном направлена на пополнение запасов снарядов для уже имеющихся систем вооружения, в том числе для ракетных систем HIMARS.
Отмечается, что о новом пакете помощи будет объявлено в пятницу 28 октября.
Глава МИД Азербайджана принял посла Греции в связи с завершением его дипмиссии
Хельсинки поддерживает инициативы Баку по нормализации отношений с Ереваном - МИД
Международные резервы РФ с 14 по 21 октября сократились на $3,4 млрд
Saipem за 9 мес. снизила чистый убыток в 8 раз
Путин: СаудАравия в решениях об объеме добычи нефти руководствуется интересами баланса рынка
В Азербайджане спад случаев COVID-19
Власти Азербайджана продлили до начала 2023 года специальный карантинный режим в стране из-за COVID-19
Азеришыг направит свыше 6 млн манатов на работы в Сальянском районе
ИВ Губинского района направит около 2,5 млн манатов на благоустройство и капремонт дорог
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
«Северсталь» рассчитывает расширить сотрудничество с SOCAR и другими компаниями в Азербайджане
Абоненты «Nar» выбирают цифровое удобство с eSIM!
Активы Yelo Bank достигают 800 млн манатов
AccessBank опубликовал финансовый отчет за третий квартал 2022 года
В Баку в конце ноября пройдет международный банковский форум
XV Веронский Евразийский Экономический Форум пройдет в Баку в конце октября
В Баку в начале сентября пройдет международная оборонная выставка ADEX
Самаркандский саммит ШОС — чем уникален и чего ожидать
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают
Савельев про Делягина: некоторые официальные лица не всегда отдают отчет тому, что они говорят публично