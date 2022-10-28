Пентагон предоставит Украине новый пакет военной помощи на $275 млн

Пентагон направит Украине новый пакет вооружений и другой помощи на сумму $275 млн, сообщает Associated Press со ссылкой на осведомленные источники.

Согласно им, в новом пакете нет никаких новых крупных вооружений.

На этот раз американская помощь в основном направлена на пополнение запасов снарядов для уже имеющихся систем вооружения, в том числе для ракетных систем HIMARS.

Отмечается, что о новом пакете помощи будет объявлено в пятницу 28 октября.