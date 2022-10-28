ВВП Франции в III кв. вырос на 0,2%, потребрасходы в сентябре - на 1,2%, на уровне прогнозов

Объем ВВП Франции в третьем квартале увеличился на 0,2% по сравнению с предыдущими тремя месяцами, свидетельствуют предварительные данные национального статистического института Insee.

Это совпало со средним прогнозом аналитиков, опрошенных Trading Economics.

Таким образом, экономика страны продемонстрировала подъем по итогам второго квартала подряд, в апреле-июне она выросла на 0,5%.

Потребительские расходы во Франции в июле-сентябре повысились на 0,3%, госрасходы - на 0,5%. Вместе с тем инвестиции бизнеса увеличились на 1,3%.

Объем экспорта увеличился на 0,7%, тогда как импорт подскочил на 2,2%, что оказало негативное влияние на темпы роста ВВП, отмечается в сообщении INSEE.

Экономика Франции в третьем квартале относительно аналогичного периода прошлого года увеличилась на 1% после повышения на 4,2% в апреле-июне.

Тем временем потребительские расходы во Франции в сентябре выросли на 1,2% относительно предыдущего месяца. Это максимальный подъем с мая 2021 года.

Респонденты агентства Bloomberg ожидали повышения на аналогичную величину.

Расходы на энергоносители выросли на 2,9%, на производственные товары - 2,2%, тогда как затраты на продукты питания снизились на 0,7%.

Согласно пересмотренным данным, в августе потребрасходы в целом выросли на 0,1%, в то время как ранее сообщалось о том, что они не изменились.