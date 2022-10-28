Следующее заседание Совета глав правительств СНГ пройдет 2 июня в Бишкеке

Следующее заседание Совета глав правительств СНГ пройдет 2 июня в Бишкеке, сообщил исполнительный секретарь Содружества Сергей Лебедев. "По предложению Кыргызской Республики было принято решение провести очередное заседание Совета глав правительств в городе Бишкеке в следующем году - 2 июня 2023 года", - сказал Лебедев на заседании Совета глав правительств СНГ в расширенном составе в пятницу в Астане.

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