Странам СНГ необходимо развивать существующие и формировать новые транспортные коридоры

Премьер-министр Кыргызстана Акылбек Жапаров выступил за пересмотр ограничительных мер на вывоз продовольствия на пространстве СНГ, заявил о необходимости минимизировать барьеры и проверки на границах Содружества.

"Необходимо пересмотреть ограничительные меры на вывоз продовольствия, минимизировать различные барьеры и проверки на границах", - сказал Жапаров на заседании Совета глав правительств СНГ в пятницу в Астане.

По его словам, необходимо развивать существующие и формировать новые транспортные коридоры.

"Только через реализацию совместных инновационных, инвестиционных проектов и только общими усилиями мы сможем снизить зависимость от импортных составляющих в совокупной экономике объединения. Это потребует, прежде всего, раскрытие в полной мере потенциала Договора о зоне свободной торговли в СНГ и максимального упрощения условий для движения товарных и инвестиционных потоков", - подчеркнул киргизский премьер.

По информации Жапарова, внешнеторговый оборот Киргизии со странами СНГ в январе-августе 2022 года в сравнении с аналогичным периодом 2021 года увеличился на 29,7%, в том числе экспорт вырос на 41%, импорт - на 25,7%.