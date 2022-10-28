Компания SOCAR планирует открыть представительство в Туркменистане, сообщил заместитель начальника Управления по науке и техники SOCAR Эмин Алекперов.
«Президент SOCAR провел встречу с туркменской стороной, на которой обсуждались тема транспортировки природных ресурсов, а также вопрос об открытии офиса компании в Туркменистане. Это позволит в дальнейшем эффективно развивать двустороннее сотрудничество в нефтегазовой и логистической сферах», - заявил Алекперов в интервью онлайн-радио «Голос СНГ».
Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан», он напомнил, что у компании имеются совместные предприятия в ряде стран, представительства в более 10 государствах, заводы в Турции, а также научно-исследовательский проектный институт, отделения которого находятся в Узбекистане, где реализуют совместные проекты и гранты.
Алекперов указал на возможность с технической точки зрения прокладки Транскаспийского газопровода между Туркменистаном и Азербайджаном путем соединения добывающих систем двух стран на Каспии.
«Азербайджан, в основном, добывает нефть и газ в своей морской акватории Каспия. Буровые платформы соединяются между собой эстакадами, как и на туркменской стороне. Там имеется налаженная сеть трубопроводов по доставке углеводородов с моря на сушу. При деловом подходе их можно совместить, что не займет больших материальных ресурсов. В перспективе к трубопроводу могут присоединиться Казахстан и Узбекистан», - считает Алекперов.
Н.Аббасова
Товарооборот Азербайджана со странами СНГ в 2022г вырос на 30% - Асадов
Власти Азербайджана в 2021-2022гг направили почти $3 млрд на восстановление Карабаха и В.Зангезура - Асадов
Президент Азербайджана обсудил с вице-премьером России торговые отношения
Число случаев COVID-19 в мире превысило 629,5 млн - Университет Хопкинса
Азеришыг направит свыше 6 млн манатов на работы в Сальянском районе
ИВ Губинского района направит около 2,5 млн манатов на благоустройство и капремонт дорог
Япония изучает возможность закупки у США крылатых ракет Томагавк
Странам СНГ необходимо развивать существующие и формировать новые транспортные коридоры
Следующее заседание Совета глав правительств СНГ пройдет 2 июня в Бишкеке
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
«Северсталь» рассчитывает расширить сотрудничество с SOCAR и другими компаниями в Азербайджане
Проект «Цифровой Шелковый Путь» в центре внимания Организации Тюркских Государств
При поддержке Kapital Bank проходит новый сезон игр «Брэйн Ринг»
В Баку в конце ноября пройдет международный банковский форум
XV Веронский Евразийский Экономический Форум пройдет в Баку в конце октября
В Баку в начале сентября пройдет международная оборонная выставка ADEX
Самаркандский саммит ШОС — чем уникален и чего ожидать
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают
Савельев про Делягина: некоторые официальные лица не всегда отдают отчет тому, что они говорят публично