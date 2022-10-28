Компания SOCAR планирует открыть представительство в Туркменистане, сообщил заместитель начальника Управления по науке и техники SOCAR Эмин Алекперов.

«Президент SOCAR провел встречу с туркменской стороной, на которой обсуждались тема транспортировки природных ресурсов, а также вопрос об открытии офиса компании в Туркменистане. Это позволит в дальнейшем эффективно развивать двустороннее сотрудничество в нефтегазовой и логистической сферах», - заявил Алекперов в интервью онлайн-радио «Голос СНГ».

Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан», он напомнил, что у компании имеются совместные предприятия в ряде стран, представительства в более 10 государствах, заводы в Турции, а также научно-исследовательский проектный институт, отделения которого находятся в Узбекистане, где реализуют совместные проекты и гранты.

Алекперов указал на возможность с технической точки зрения прокладки Транскаспийского газопровода между Туркменистаном и Азербайджаном путем соединения добывающих систем двух стран на Каспии.

«Азербайджан, в основном, добывает нефть и газ в своей морской акватории Каспия. Буровые платформы соединяются между собой эстакадами, как и на туркменской стороне. Там имеется налаженная сеть трубопроводов по доставке углеводородов с моря на сушу. При деловом подходе их можно совместить, что не займет больших материальных ресурсов. В перспективе к трубопроводу могут присоединиться Казахстан и Узбекистан», - считает Алекперов.

Н.Аббасова