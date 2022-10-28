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28.10.2022 12:21

При поддержке Kapital Bank проходит новый сезон игр «Брэйн Ринг»

Kapital Bank является финансовым партнером интеллектуальной телевизионной игры «Брэйн Ринг». В октябре этого года стартовал 20-й сезон программы. Новый сезон, в котором принимают участие команды, представляющие Бакинский, Региональный и Студенческий дивизионы, транслируется каждое воскресенье по Общественному телевидению.

Традиционно в течение года проходит два сезона игр «Брэйн Ринг». В первом сезоне разыгрывается кубок «Знаний», а во втором — кубок «Нар». В конце года победители двух сезонов соревнуются за звание чемпиона Азербайджана.

Kapital Bank поддерживает интеллектуальные игры и образовательные проекты в рамках социально направленной деятельности. Следует отметить, что помимо игр «Брэйн Ринг» Kapital Bank также является официальным партнером интеллектуального клуба «Что? Где? Когда?».

Kapital Bank, первый банк страны, входит в состав PAŞA Holding и оказывает услуги населению в 112 филиалах и 24 отделениях, имея самую широкую сеть обслуживания в Азербайджане. Более подробную информацию о продуктах и услугах банка можно получить на сайте https://kapitalbank.az, страницах банка в социальных сетях, а также позвонив в центр обслуживания клиентов по номеру 196. Для подачи онлайн-заявки на потребительский кредит: https://kbl.az/krdt, для заявки на карту рассрочки Birbank: https://kbl.az/tkstcrd.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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