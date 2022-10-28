Проект «Цифровой Шелковый Путь» в центре внимания Организации Тюркских Государств

Участие стран-членов Организации Тюркских Государств (ОТГ) в реализации проекта «Цифровой Шелковый Путь», предусматривающего создание цифрового коридора между Европой и Азией через Азербайджан, обсуждалось на 5-м заседании Рабочей Группы ОТГ по Информационно-коммуникационным технологиям (ИКТ), проходившем в городе Самарканд в Узбекистане 25 октября.

Председатель Совета директоров компании «AzerTelecom» Фуад Аллахвердиев, а также Генеральный директор по операционным вопросам Сергей Назаренко приняли участие на мероприятии под названием «Развитие Цифровой Инфраструктуры», где презентовали проект «Цифровой Шелковый Путь», реализуемый компанией «AzerTelecom». Представители компании отметили большой интерес к проекту в регионе и рассказали об участии стран-членов Организации Тюркских Государств в реализации проекта.

«Этот масштабный проект, проходящий по территории ряда тюркских государств, внесет важный вклад в обеспечение потребностей стран Центральной Азии в интернет-трафике. Проект откроет новые возможности в глобальных процессах цифровой трансформации в таких регионах, как Анатолия, Южный Кавказ и Центральная Азия. На фоне стремительных изменений и роста интернет-потребления в мире, участие стран-членов Организации Тюркских Государств в этом масштабном проекте будет способствовать более широкому сотрудничеству в области построения цифровой инфраструктуры и развития телекоммуникационной отрасли в регионе", - отметил Фуад Аллахвердиев.

Проект «Цифровой Шелковый Путь», который позволит удовлетворить потребности транзита между Европой и Азией через Азербайджан, является стратегически важным для всех стран региона. «Цифровой Шелковый Путь» был выбран в качестве одного из пяти лучших стратегических инфраструктурных проектов в Азии на «Форуме глобального лидерства в области стратегической инфраструктуры» в США.

«AzerTelecom», входящий в состав NEQSOL Holding, является ведущим оператором связи Азербайджана и обеспечивает подключение страны к международной сети Интернет.

Организация Тюркских Государств была создана на основе Нахчыванского соглашения, которое было подписано 3 октября 2009 года главами государств тюркоязычных стран на саммите в Нахчыване. Турция, Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан и Узбекистан являются государствами-членами организации, а Венгрия и Туркменистан — членами-наблюдателями.