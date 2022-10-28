Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Цена на нефть

27.10 $/bbl +/- WTI 89.08 +1.17 Brent 96.96 +1.27

АПК 28.10.2022 13:26

РФ со 2 ноября снижает экспортная пошлина на пшеницу

Экспортная пошлина на пшеницу из РФ со 2 ноября снизится до 2 тыс. 923,2 рубля с 3,028 тыс. рублей за тонну неделей ранее, сообщил Минсельхоз.

Пошлина на ячмень снизится до 2 тыс. 414,3 рубля с 2 тыс. 524,2 рубля за тонну, на кукурузу - до 1 тыс. 637,3 рубля с 1 тыс. 909,1 рубля.

Новые ставки пошлин будут действовать по 9 ноября включительно (с учетом выходного дня 4 ноября).

Пошлины были рассчитаны исходя из индикативных цен: $312,7 за тонну на пшеницу ($310,1 неделей ранее), $282,5 - на ячмень ($280,5), $264,4 - на кукурузу ($266,4).

С 6 июля 2022 года пошлины на зерно рассчитываются в рублях, а не в долларах.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az