РФ со 2 ноября снижает экспортная пошлина на пшеницу

Экспортная пошлина на пшеницу из РФ со 2 ноября снизится до 2 тыс. 923,2 рубля с 3,028 тыс. рублей за тонну неделей ранее, сообщил Минсельхоз.

Пошлина на ячмень снизится до 2 тыс. 414,3 рубля с 2 тыс. 524,2 рубля за тонну, на кукурузу - до 1 тыс. 637,3 рубля с 1 тыс. 909,1 рубля.

Новые ставки пошлин будут действовать по 9 ноября включительно (с учетом выходного дня 4 ноября).

Пошлины были рассчитаны исходя из индикативных цен: $312,7 за тонну на пшеницу ($310,1 неделей ранее), $282,5 - на ячмень ($280,5), $264,4 - на кукурузу ($266,4).

С 6 июля 2022 года пошлины на зерно рассчитываются в рублях, а не в долларах.