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Бизнес и законодательство 28.10.2022 12:43

Компания Gəncə İlməçi приобрела Gəncə Xalça Kombinatı, вложит в развитие предприятия 22 млн манатов

Компания «Gəncə İlməçi» стала победителем инвестиционного конкурса по продаже 90,86% акций ООО «Gəncə Xalça Kombinatı», сообщает министерство экономики Азербайджана.

Компания перечислит за акции предприятия в госбюджет Азербайджана 7,5 млн манатов.

Согласно инвестиционной программе, одобренной конкурсной комиссией, «Gəncə İlməçi» в течение двух лет вложит 22 млн манатов в развитие предприятия.

Инвестиционная программа предусматривает сооружение новых производственных корпусов, цехов, складов, закупку нового оборудования, применение новых технологий.

На предприятии будут производится ковровые изделия в частности паласы, килим, коврики для намаза. Производимая продукция также будет поставляться на экспорт.

На предприятии будет открыто свыше 150 новых рабочих мест.

Доля государства в капитале Gəncə Xalça Kombinatı» составляла 12 млн 956,5 тыс. манатов. В целом, уставный капитал общества был равен 14,26 млн манатов.

На 1 августа 2022 года предприятие имело дебиторские задолженности на сумму 152,866 тыс. манатов и обязательства на 447,543 тыс. манатов.

Б.Рустамбеков

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Тэги: КОНКУРС, ИНВЕСТИЦИИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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