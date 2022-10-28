Компания Gəncə İlməçi приобрела Gəncə Xalça Kombinatı, вложит в развитие предприятия 22 млн манатов

Компания «Gəncə İlməçi» стала победителем инвестиционного конкурса по продаже 90,86% акций ООО «Gəncə Xalça Kombinatı», сообщает министерство экономики Азербайджана.
Компания перечислит за акции предприятия в госбюджет Азербайджана 7,5 млн манатов.
Согласно инвестиционной программе, одобренной конкурсной комиссией, «Gəncə İlməçi» в течение двух лет вложит 22 млн манатов в развитие предприятия.
Инвестиционная программа предусматривает сооружение новых производственных корпусов, цехов, складов, закупку нового оборудования, применение новых технологий.
На предприятии будут производится ковровые изделия в частности паласы, килим, коврики для намаза. Производимая продукция также будет поставляться на экспорт.
На предприятии будет открыто свыше 150 новых рабочих мест.
Доля государства в капитале Gəncə Xalça Kombinatı» составляла 12 млн 956,5 тыс. манатов. В целом, уставный капитал общества был равен 14,26 млн манатов.
На 1 августа 2022 года предприятие имело дебиторские задолженности на сумму 152,866 тыс. манатов и обязательства на 447,543 тыс. манатов.
Б.Рустамбеков
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