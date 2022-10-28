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Транспорт и связь 28.10.2022 14:04

В ЕС достигли соглашения, согласно которому новые автомобили к 2035г должны иметь нулевой уровень выбросов

Еврокомиссия (ЕК) приветствовала в пятницу достигнутое накануне вечером соглашение между Советом ЕС и Европарламентом, согласно которому к 2035 году все новые автомобили и малые грузовики, зарегистрированные в Евросоюзе, должны будут иметь нулевой уровень выбросов.

"Соглашение посылает сильный сигнал промышленности и потребителям: Европа утверждает переход к транспорту с нулевым уровнем выбросов. Европейские автопроизводители уже доказывают, что готовы взяться за дело, и на рынок выходит все больше и больше электромобилей по доступной цене", - заявил в связи с достигнутой договоренностью законодателей ЕС исполнительный заместитель председателя ЕК Франс Тиммерманс.

"В качестве промежуточного шага к нулевым выбросам новые стандарты CO2 также потребуют снижения средних уровней выбросов новых автомобилей на 55% к 2030 году и новых малых грузовиков на 50% к 2030 году", - сообщается в коммюнике Европейской комиссии, выдвинувшей соответствующее законодательное предложение в июле 2021 года.

В Брюсселе отмечают, что это соглашение в преддверии конференции ООН по климату COP27 в Шарм-эль-Шейхе (Египет) демонстрирует реализацию Евросоюзом своих международных обязательств в области защиты климата.

В Еврокомиссии ожидают, что достигнутое согласие между Советом ЕС и Европарламентом будет содействовать "ускорению производства и продаж автомобилей с низким и нулевым уровнем выбросов и выведет автомобильный транспорт на твердый путь к климатической нейтральности к 2050 году".

"Это новое законодательство сделает транспортную систему ЕС более устойчивой, обеспечит более чистый воздух для европейцев и знаменует собой важный шаг в реализации европейского "зеленого курса", - подчеркивают в ЕК.

Это предварительное соглашение теперь требует официального принятия Советом ЕС и Европарламентом. После завершения процедуры новое законодательство будет опубликовано в "Официальном журнале" Европейского союза и вступит в силу.

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Тэги: ЕС, АВТОМОБИЛИ, ПЛАНЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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