Япония изучает возможность закупки у США крылатых ракет Томагавк

Власти Японии прорабатывают вариант с закупкой у США крылатых ракет Tomahawk ("Томагавк") в рамках усиления военного потенциала страны, сообщает в пятницу "Киодо" со ссылкой на источники.

"Высокопоставленный представитель Минобороны признал, что в Японии думают над приобретением ракет, но добавил, что здесь все зависит от того, продадут ли их США", - передает агентство.

В данный момент японские военные хотят получить в свое распоряжение "возможность наносить контрудары" по неприятелю: эта задача должна найти отражение в обновленной стратегии безопасности Японии, которую планируется представить до конца года.

По информации "Киодо", ракеты Tomahawk способны лететь на расстояние до 2,5 тыс. км, на достаточно низкой высоте, чтобы избежать обнаружение радарами. Ранее японское правительство изучало план с закупкой этих ракет в 2017 году после испытаний КНДР баллистических ракет.

В случае заключения сделки с США эсминцы морских Сил самообороны Японии оснастят закупленными американскими ракетами, после внесения в конструкцию соответствующих модификаций.

Токио также пытается развивать собственную программу по созданию ракет, которые можно запускать вне зоны поражения вражеской ПВО, с земли, с кораблей и самолетов. Япония планирует увеличить радиус действия противокорабельных ракет Type-12, однако японские ракетные разработки, как ожидается, примут на вооружение не ранее 2026 финансового года.