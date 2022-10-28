Шведская прокуратура проведет дополнительное расследование в районе повреждений «Северных потоков»

Шведский прокурор Матс Юнгвист в пятницу объявил о проведении дополнительного расследования в районе повреждений на газопроводах "Северный поток 1" и "Северный поток 2" в Балтийском море.
"Я решил совместно со Службой государственной безопасности Швеции провести ряд дополнительных проверок на месте происшествия", - приводят европейские СМИ слова Юнгвиста.
Он отметил, что расследование пройдет "в сотрудничестве с властями других стран". Кроме того, по его словам, помощь окажут шведские военные.
В ночь на 26 сентября произошла утечка газа на одной из ниток магистрали "Северный поток 2" к юго-востоку от острова Борнхольм. Утечки газа были также зафиксированы из обеих ниток первого "Северного потока" северо-восточнее острова Борнхольм.
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