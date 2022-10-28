«Nar» продолжает сотрудничество с ООН в рамках Глобального соглашения

27 сентября, мобильный оператор «Nar», принял участие в мероприятии «День ООН», посвященному 30-летию партнерства ООН и Азербайджана. Выступая со вступительной речью, координатор-резидент ООН Владанка Андреева и заместитель министра иностранных дел Азербайджана Эльнур Мамедов отметили важность партнерства между ООН и Азербайджаном для достижения целей устойчивого развития.
Гуннар Панке, генеральный директор мобильного оператора «Nar», был среди гостей мероприятия, в котором приняли участие более 200 государственных деятелей, депутатов парламента, представителей дипломатического корпуса, а также представителей гражданского общества и СМИ. Следует отметить, что с мая 2022 года «Nar» является частью Глобального соглашения ООН, объединяющего социально ответственный бизнес мира. Это соглашение позволяет компаниям более систематически реализовывать свои глобальные инициативы в области устойчивого развития и добиваться прозрачности благодаря устойчивой отчетности. Мобильный оператор «Nar» всегда выражает приверженность обществу своими проектами, имеющими важное социальное значение для страны.
Более подробную информацию о социальных проектах «Nar» можно получить здесь.
В настоящее время "Nar" предоставляет качественные услуги связи 2,2 миллионам абонентов. Мобильный оператор придерживается клиентоориентированной стратегии и предоставляет выскококачественные услуги по доступной цене.
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