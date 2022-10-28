Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Цена на нефть

27.10 $/bbl +/- WTI 89.08 +1.17 Brent 96.96 +1.27

Дальнее зарубежье 28.10.2022 21:45

Сунак и Макрон договорились сотрудничать для обеспечения стабильной ситуации в энергетике

Новый премьер Великобритании Риши Сунак обсудил в телефонном разговоре с президентом Франции Эмманюэлем Макроном глобальные проблемы, а также сотрудничество в сфере энергетики.

"Лидеры решили работать вместе, чтобы обеспечить более стабильное будущее энергетики. В частности, речь идет о сотрудничестве в области атомной энергетики", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте британского правительства в пятницу.

Сунак и Макрон говорили о ситуации на Украине, и лидеры обеих стран отметили важность продолжения работы для поддержки Киева.

Премьер-министр также заявил, что Британия и Франция должны сделать маршрут через пролив Ла-Манш недоступным для незаконных перевозчиков мигрантов, и лидеры согласились углублять сотрудничество по этому вопросу.

Кроме того, Макрон поздравил Сунака с занятием должности премьер-министра Великобритании.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az