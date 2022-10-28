ЦБ Азербайджана прогнозирует значительный профицит счета текущих операций в 2023г

Центробанк Азербайджана прогнозирует на 2023 год высокий профицит счета текущих операций.

«Согласно последним прогнозам Международного валютного фонда средняя цена на нефть в 2022 году составит $98,2 за баррель, в 2023г - $85,5 за баррель. По нашим прогнозам, по итогам 2022 года, а также в 2023 году счет текущих операций будет иметь значительный профицит», - говорится в заявлении ЦБ по учетной ставке.

ЦБ отмечает, что профицит счета текущих операций является стабилизирующим фактором на валютном рынке.

Как сообщалось ранее, профицит счета текущих операций платежного баланса Азербайджана в первом полугодии 2022 года составил $10 млрд 330,9 млн (+5,5 раза от показателя 6 месяцев 2021 года) или 27,6% ВВП

Средняя цена на нефть в январе-июне 2022 года составила $101,2/бар против $57,7/бар за 6 месяцев 2021 года.

Центробанк Азербайджана профицит счета текущих операций платежного баланса по итогам 2022 года ожидает на уровне 23-25% ВВП.

Профицит счета текущих операций платежного баланса Азербайджана за 2021 год составил $8 млрд 291,6 млн или 15,2% ВВП. Профицит был обусловлен более высокой ценой на нефть (средняя цена на нефть в 2021 году составила $66,8 баррель против $40,8 годом ранее).

А.Азизов