Асадов: Азербайджан готов к мирному сотрудничеству, к мирному соглашению с Арменией, но ни пяди своей земли мы не отдадим

Премьер-министр Азербайджана Али Асадов на заседании Совета глав правительств СНГ в Астане ответил на необоснованные обвинения вице-премьера Армении Мгера Григоряна.

Как сообщает пресс-служба кабинета министров Азербайджана, в ходе заседания Григорян выступил с рядом необоснованных обвинений в адрес Азербайджана. После этого, Асадов взял слово и ответил на эти необоснованные обвинения.

Асадов заявил, что Азербайджан после победы в 44-дневной войне объявил о том, что карабахский конфликт завершен. «Азербайджан освободил свои оккупированные территории и готов к подписанию мирного договора с соседним государством. Пять принципов, выдвинутые азербайджанской стороной, были, в основном, поддержаны армянской стороной. Исходя из этих позиций, мы старались сегодня в рамках конструктивизма говорить о вопросах по повестке дня», - сказал премьер.

Он добавил: «Но высказанные здесь со стороны вице-премьера Армении предвзятые и грубые искажения фактов в отношении моей страны вынудили меня еще раз взять слово».

«Есть такое философское понятие как мораль. Мораль относится как к человеческим отношениями, так и к межгосударственным. Страна (Армения – ИФ), которая в течение 30 лет держала под оккупацией территорию соседнего государства, оккупировала семь районов, которые никакого отношения к бывшему Нагорному Карабаху не имеют, страна, вооруженные силы которой камня на камне не оставили на территории суверенного соседнего государства, разрушили все, что только можно было разрушить: города, села, все живое и неживое, экологию, моральные, духовные ценности, сегодня говорит о каких-то моментах, якобы нарушениях нашими вооруженными силами территориальной целостности Армении», - отметил Асадов.

Он подчеркнул, что политический истэблишмент Армении на протяжении всех этих 30 лет не вспоминал о понятиях суверенитета, границ, оккупации, невзирая на 4 резолюции Совета безопасности ООН и документы других международных организаций. «Этот процесс начался не вчера. Все вы об этом знаете. Мы думали, что конфликт закончился. И мы готовы к мирному сотрудничеству. В этой связи я сказал в своем выступлении, что мы придерживаемся трехсторонних заявлений 2020 и 2021 годов, подписанных президентами Азербайджана, России и премьер-министром Армении. К сожалению, для нас непонятна позиция армянского руководства. В принципе, это их дело. Премьер-министр говорит одно, его заместитель говорит совсем другое. Это внутриполитические позиции Армении, это их дело. Но, мы должны на что-то позиционироваться», - добавил премьер.

Асадов прокомментировал боестолкновения на армяно-азербайджанской границе 12-14 сентября 2022 года. «В ночь с 12 на 13 сентября вооруженные сила Армении обстреляли Кяльбаджарский и Лачинский районы Азербайджана. Это те районы, из которых Армения ушла (на основании трехстороннего заявления от 10 ноября 2020 года – ИФ). Но есть такое понятие «уходя, уходи». Также обстреляли другую, основную часть территории Азербайджана – Дашкесанский, Зангеланский районы. Вооруженные силы Азербайджана приступили к контрнаступательной операции. В результате 71 военнослужащий Азербайджана погиб. По нашим данным и согласно армянской прессе, потери армянской стороны составили порядка 450 военнослужащих. Я несколько раз говорил и в присутствии представителя Армении, что есть красные линии для каждого государства. Азербайджан готов к мирному сотрудничеству, к мирному соглашению с Арменией. Но, ни пяди своей земли мы не отдадим», - добавил премьер.

«Глава комиссии по делимитации границ со стороны Армении (Мгер Григорян – ИФ) сегодня говорит о том, что эти процессы не идут. Азербайджан с первого дня участвует в этом процессе. Армения несколько раз этот процесс срывала. Мы готовы к продолжению этого процесса. Суверенная территория Азербайджана необсуждаема. Карабах - это Азербайджан! Сказано: никакого Нагорного-Карабаха на территории Азербайджана не существует. Есть Карабахский экономический район и есть граждане Азербайджана армянского происхождения, если они признают гражданство Азербайджана, которые, как выразился наш президент Ильхам Алиев, если будут подчинены законам Азербайджана, им будут гарантированы все права, как и всем лицам других национальностей, которые являются гражданами Азербайджана», - сказал Асадов.

Премьер, коснувшись трехстороннего заявления от 9/10 ноября 2020 года, отметил, что один из его пунктов подразумевает разблокирование транспортных коммуникаций. «Согласно этому заявлению, Азербайджан взял на себя обязательства о том, что Лачинская дорога будет функционировать и Азербайджан гарантирует ее безопасность. Мы выполняем все свои обязательства. Лачинская дорога сегодня работает, коридор работает. В то же время у нас нет возможности ездить из основной части Азербайджана в Нахчыванскую Автономную Республику. Не только нет возможности, но мы и не видим, чтобы на территории Армении в этом направлении велись какие-либо действия. Вице-премьер Армении также является сопредседателем трехсторонней группы по транспортному разблокированию. Там, небольшой участок 40-44 км. Армения на протяжении года и девяти месяцев не предприняла ни одного реального действия – ни по железной дороге, ни по автомобильной», - добавил он.

Асадов также ответил на необоснованные обвинения армянской стороны в военных преступлениях Азербайджана: «Я должен еще раз констатировать, что есть такое понятие как мораль. Военная прокуратура Азербайджанской Республики полностью, всесторонне расследует подлинность видеозаписи, а также места, где были сняты эти кадры на видео, личности военнослужащих, изображенных на этих видеозаписях, а также все другие детали, важные для установления объективной истины. По результатам расследования будут приняты соответствующие меры в рамках закона. В отличие от Армении Азербайджан серьезно относится к своим международным обязательствам и претензии в связи с военными преступлениями, совершенными в ходе военных операций, расследуются соответствующими государственными органами».

Премьер на заседании также привлек внимание к преступлениям Армении в ходе первой Карабахской войны: «В первой Карабахской войне армянские военнослужащие учинили беспрецедентную расправу не только над азербайджанскими военнослужащими, но и над мирными жителями. 26 февраля 1992 года в Ходжалы только за одну ночь были зверски убиты 613 мирных жителей. До сегодняшнего дня не было предоставлено никаких сведений о судьбе около 4 тысяч азербайджанцев. После деоккупации мы обнаруживаем места массовых захоронений и военнослужащих, и мирного населения».

Асадов вновь заявил, что Азербайджан выполнял, выполняет и будет выполнять все свои обязательства.

А.Азизов