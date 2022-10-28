На супруга Пелоси совершили нападение, он в больнице

Пол Пелоси - муж спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси - подвергся нападению, когда находился в своем доме в Сан-Франциско, позднее его госпитализировали, говорится в заявлении офиса Пелоси.
Отмечается, что нападавший задержан, идет расследование.
"Пелоси доставили в больницу. Ожидается, что вскоре он полностью поправится", - отмечается в заявлении.
При этом самой Нэнси Пелоси в момент нападения в Сан-Франциско не было.
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