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Дальнее зарубежье 28.10.2022 17:17

На супруга Пелоси совершили нападение, он в больнице

Пол Пелоси - муж спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси - подвергся нападению, когда находился в своем доме в Сан-Франциско, позднее его госпитализировали, говорится в заявлении офиса Пелоси.

Отмечается, что нападавший задержан, идет расследование.

"Пелоси доставили в больницу. Ожидается, что вскоре он полностью поправится", - отмечается в заявлении.

При этом самой Нэнси Пелоси в момент нападения в Сан-Франциско не было.

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