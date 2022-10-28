Fitch подтвердило рейтинг SOCAR на уровне «BB+», прогноз – изменен на «позитивный»

Международное рейтинговое агентство FitchRatings подтвердило рейтинг компании SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана) на уровне «BB+».
В сообщении агентства отмечается, что прогноз рейтинга изменен со «стабильный» на «позитивный».
«SOCAR полностью принадлежит государству, и ее рейтинг приравнивается к рейтингу Азербайджана ("BB+"/"Позитивный") в соответствии с критериями рейтинга компаний, связанных с государством. Это подкрепляется государственной поддержкой, предоставляемой компании в виде финансовых гарантий, денежных взносов и вливаний в акционерный капитал, а также социальными функциями SOCAR и ее важностью как государственного инструмента для развития нефтегазовых проектов», - отмечает агентства.
Fitch оценивает автономный кредитный профиль SOCAR на уровне "b+".
Агентство отмечает, что в 2021 году SOCAR увеличила добычу нефти и газа на 7% - до 282 тыс. баррелей нефтяного эквивалента. «Мы предполагаем, что добыча по SOCAR вырастет на 4% в 2022 году и на 5% в 2023 году, в основном за счет увеличения добычи природного газа, и в дальнейшем останется стабильной», - указывается в информации.
Fitch подчеркивает, что государство осуществляет значительный контроль над прибыльностью и балансом SOCAR посредством регулирования внутренних цен на топливо, денежных вливаний и других мер. При этом высокая долговая нагрузка компании, хотя и улучшается, в значительной степени является следствием тесных связей компании с государством, «но мы считаем, что у правительства есть стимулы для поддержания адекватного финансирования SOCAR».
«Хотя левередж SOCAR исторически был относительно высоким по сравнению с аналогичными компаниями, мы ожидаем, что показатели чистого левереджа по денежным средствам от операционной деятельности (FFO) будут снижаться с 2022 года. Это будет отражать более высокий генерируемый денежный поток из-за более высоких цен на нефть и газ», - указывает агентство.
А.Азизов
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