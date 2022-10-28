РФ предлагает Азербайджану и Ирану создать логистического оператора западного маршрута МТК «Север-Юг»

Россия предлагает Азербайджану и Ирану создать логистического оператора западного маршрута международного транспортного коридора "Север-Юг", заявил первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов.

По мнению Белоусова, "сегодня исторически сложившаяся транспортная инфраструктура и России, и других стран, которая формировалась прежде всего по принципу параллелей, то есть по горизонту Восток-Запад, перестает уже отвечать глобальным тенденциям и тем реалиям с которыми мы столкнулись. Сегодня ключевую роль начинают играть меридианные маршруты, прежде всего маршрут "Север-Юг".

По его словам, маршрут "Север-Юг" с выходом в страны Персидского залива, Индии, Китая, Африки в перспективе может стать реальным конкурентом Суэцкому каналу.

"Развитие коридора сегодня в решающей мере зависит от взаимодействия России с республикой Азербайджан и от взаимоотношений наших стран с Ираном. Мы ожидаем, что к 2030 г. объем российских грузов по коридору "Север-Юг "по всем трем ветвям вырастет почти в два раза с текущих 17 до 30 млн тонн. Но основную перспективу, которая возьмет на себя больше половину прироста мы видим прежде всего в западном маршруте, проходящем через Азербайджан", - отметил вице-премьер.

"Хотели бы предложить рассмотреть возможность создания совместного оператора трех стран Россия-Азербайджан-Иран на всем западном маршруте, который обеспечил бы сквозной перевозочный сервис и высокий уровень логистических услуг", - сказал Белоусов, приведя в пример оператора ОТЛК, созданного ОАО "РЖД" совместно с железными дорогами Казахстана и Беларуси.

"Россия предлагает рассмотреть возможность запуска такого сервиса с учетом того, что оператор будет также выполнять экспедиторские функции, контрактовать услуги перевозок, перевалки в морских портах, заниматься таможенным и иным сопровождением перевозки", - пояснил Белоусов.

В свою очередь замглавы Минтранса РФ Валентин Иванов отметил, что в части ж/д инфраструктуры министерство видит целесообразность создания единого логистического оператора "чтобы все вопросы, связанные с транзитом по территории Азербайджана, Ирана и России, можно было по принципу единого окна обеспечивать и быстро качественного без задержек для удобства грузоотправителей решать", - пояснил он.

"Создание этого логистического операторы считаем необходимым отразить в нашем трехстороннем межправительственном соглашении. У нас такая работа уже ведется вместе с коллегами из Азербайджана, с Ираном данную концепцию трёхстороннего соглашения подготовили, сейчас работаем над его согласованием", - сказал Иванов.