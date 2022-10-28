ОДКБ в конце ноября вновь обсудит ситуацию на армянской границе

Замминистра иностранных дел Беларуси Юрий Амбразевич рассказал о внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ, на которой обсуждалась ситуация на армяно-азербайджанской границе.

«На этом саммите очень серьезно и откровенно обсуждена ситуация по итогам мониторинговой миссии, которую возглавлял генеральный секретарь ОДКБ и которая работала в районе армяно-азербайджанской границы», - сказал Амбразевич журналистам в пятницу.

По его словам, «самое главное - стороны смогли обсудить перспективную реакцию нашей организации на эти вопросы».

«Имеется определенное видение на ближайшие несколько недель, как этот вопрос будет дальше рассматриваться. Насколько стало известно, в ближайшие несколько дней состоится трехсторонняя встреча лидеров Азербайджана, Армении и Российской Федерации (она запланирована на 31 октября в Сочи - ИФ). Стороны пришли к пониманию, что вопрос будет дополнительно рассмотрен на запланированной на конец ноября очередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ», - добавил он.