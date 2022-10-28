ОДКБ в конце ноября вновь обсудит ситуацию на армянской границе

Замминистра иностранных дел Беларуси Юрий Амбразевич рассказал о внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ, на которой обсуждалась ситуация на армяно-азербайджанской границе.
«На этом саммите очень серьезно и откровенно обсуждена ситуация по итогам мониторинговой миссии, которую возглавлял генеральный секретарь ОДКБ и которая работала в районе армяно-азербайджанской границы», - сказал Амбразевич журналистам в пятницу.
По его словам, «самое главное - стороны смогли обсудить перспективную реакцию нашей организации на эти вопросы».
«Имеется определенное видение на ближайшие несколько недель, как этот вопрос будет дальше рассматриваться. Насколько стало известно, в ближайшие несколько дней состоится трехсторонняя встреча лидеров Азербайджана, Армении и Российской Федерации (она запланирована на 31 октября в Сочи - ИФ). Стороны пришли к пониманию, что вопрос будет дополнительно рассмотрен на запланированной на конец ноября очередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ», - добавил он.
Турция завоевала высокий авторитет своей решительной позицией по установлению мира и стабильности в регионе, где происходят сложнейшие процессы - Алиев
Асадов: Азербайджан готов к мирному сотрудничеству, к мирному соглашению с Арменией, но ни пяди своей земли мы не отдадим
Армения до сих пор не ответила на элементы мирного договора – Байрамов
Поставки смартфонов в Китае в III квартале упали на 11,9% - IDC
Инфляция в Германии в октябре взлетела до 11,6%, обновив рекорд
Шведская прокуратура проведет дополнительное расследование в районе повреждений «Северных потоков»
В Азербайджане суточный рост случаев COVID-19
Число случаев COVID-19 в мире превысило 629,5 млн - Университет Хопкинса
Азеришыг направит свыше 6 млн манатов на работы в Сальянском районе
ИВ Губинского района направит около 2,5 млн манатов на благоустройство и капремонт дорог
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
«Северсталь» рассчитывает расширить сотрудничество с SOCAR и другими компаниями в Азербайджане
Состоялось мероприятие «Yelo Stars» с участием сотрудников банка
«Nar» продолжает сотрудничество с ООН в рамках Глобального соглашения
Проект «Цифровой Шелковый Путь» в центре внимания Организации Тюркских Государств
В Баку в конце ноября пройдет международный банковский форум
XV Веронский Евразийский Экономический Форум пройдет в Баку в конце октября
В Баку в начале сентября пройдет международная оборонная выставка ADEX
Самаркандский саммит ШОС — чем уникален и чего ожидать
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают
Савельев про Делягина: некоторые официальные лица не всегда отдают отчет тому, что они говорят публично