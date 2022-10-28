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Здравоохранение 28.10.2022 18:24

В Азербайджане суточный рост случаев COVID-19

За минувшие сутки коронавирус в Азербайджане выявлен у 49 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 823,149 тыс., сообщает в пятницу республиканский оперативный штаб.

Накануне сообщалось о 36 случаях заражения.

За минувшие сутки один человек скончался из-за новой коронавирусной инфекции. Общее число жертв COVID-19 в Азербайджане составляет 9 943 человека.

От COVID-19 вылечились 812,889 тыс. (+40 за сутки).

В настоящее время на лечении и карантине находятся 317 человек.

За сутки медики провели 1 766 тестов на коронавирус против 2 112 накануне. Всего в стране с начала пандемии сделано 7 млн 315,522 тыс. тестов на COVID-19.

Н.Аббасова

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Тэги: КОРОНАВИРУС, ЗАРАЖЕНИЯ, СТАТИСТИКА


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