В Азербайджане суточный рост случаев COVID-19

За минувшие сутки коронавирус в Азербайджане выявлен у 49 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 823,149 тыс., сообщает в пятницу республиканский оперативный штаб.
Накануне сообщалось о 36 случаях заражения.
За минувшие сутки один человек скончался из-за новой коронавирусной инфекции. Общее число жертв COVID-19 в Азербайджане составляет 9 943 человека.
От COVID-19 вылечились 812,889 тыс. (+40 за сутки).
В настоящее время на лечении и карантине находятся 317 человек.
За сутки медики провели 1 766 тестов на коронавирус против 2 112 накануне. Всего в стране с начала пандемии сделано 7 млн 315,522 тыс. тестов на COVID-19.
Н.Аббасова
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