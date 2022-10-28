Шойгу: новых мероприятий по мобилизации не планируется

Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что новых мероприятий в рамках частичной мобилизации не планируется, военкоматы продолжат работу с добровольцами и контрактниками. "Отправку граждан, призванных по мобилизации, завершили сегодня, оповещение граждан прекращено, дополнительных заданий не планируется. Установленное вами задание - 300 000 человек - выполнено. Никаких дополнительных заданий не планируется", - заявил Шойгу, докладывая президенту РФ Владимиру Путину.

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