Шойгу: новых мероприятий по мобилизации не планируется

Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что новых мероприятий в рамках частичной мобилизации не планируется, военкоматы продолжат работу с добровольцами и контрактниками.
"Отправку граждан, призванных по мобилизации, завершили сегодня, оповещение граждан прекращено, дополнительных заданий не планируется. Установленное вами задание - 300 000 человек - выполнено. Никаких дополнительных заданий не планируется", - заявил Шойгу, докладывая президенту РФ Владимиру Путину.
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