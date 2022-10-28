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Дальнее зарубежье 28.10.2022 19:32

Канада включила в санкционные списки по РФ 35 физлиц и шесть энергетических предприятий

Оттава вводит санкции в отношении еще 35 физических лиц, в том числе членов руководства "Газпрома", а также шести энергетических компаний из России, заявил в пятницу премьер-министр Канады Джастин Трюдо.

"Сегодня я объявляю, что мы включаем еще 35 физических лиц в санкционный список по России, в том числе в отношении влиятельных лидеров государственной компании "Газпром", а также вводим санкции против шести предприятий энергетического сектора", - сказал Трюдо, выступая в Виннипеге.

На сайте канадского правительства уточняется, что в санкционные списки, в частности, попали вице-премьер РФ Александр Новак, глава Минпромторга Денис Мантуров, министр энергетики Николай Шульгинов, председатель совета директоров "Газпрома" Виктор Зубков, зампред правления "Газпрома" Виталий Маркелов, глава отдела по работе с инвесторами компании Антон Демченко, официальный представитель "Газпрома" Сергей Куприянов.

Среди компаний под санкции попали одна из крупнейших российских нефтяных компаний "Лукойл", страховая компания "Согаз", транспортно-логистическая группа "Трансойл".

Согласно данным канадских властей, всего с начала российской "спецоперации" на Украине Оттава ввела санкции против более тысячи физических и 250 юридических лиц из РФ.

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Тэги: КАНАДА, РОССИЯ, САНКЦИИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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