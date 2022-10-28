Нефть продолжает дешеветь

Нефтяные котировки продолжают снижаться вечером в пятницу, однако могут завершить неделю в плюсе благодаря ослаблению курса доллара и позитивным статданным из США.

Негативным фактором для инвесторов служат сообщения о новом цикле ужесточения антиковидных ограничений в ряде провинций Китая из-за вспышки заболеваемости коронавирусом. Власти крупного портового города Гуанчжоу на северо-западе страны в пятницу ввели карантин в нескольких районах на фоне роста заболеваемости на протяжении четвертой недели подряд.

Китайская политика нулевой терпимости к коронавирусу негативно влияет на нефтяные цены в этом году, поскольку приводит к сокращению спроса со стороны крупнейшего потребителя нефти в мире, пишет MarketWatch.

Декабрьские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:35 подешевели на $1,71 (1,76%) - до $95,25 за баррель.

Котировки фьючерсов на WTI на декабрь на торгах на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) к указанному времени опустились на $1,66 (1,86%) - до $87,42 за баррель.

С начала недели Brent подорожала почти на 2%, WTI - на 3%.