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Регион 28.10.2022 20:05

Лукашенко против участия западных миссий в урегулировании ситуации на армяно-азербайджанской границе

Президент Беларуси Александр Лукашенко выступил против привлечения западных миссий к урегулированию ситуации на армяно-азербайджанской границе, считая, что договориться должны Армения и Азербайджан при посредничестве России.

Такое заявление он сделал на внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ, прошедшей в пятницу в онлайн-формате.

"Главный тезис, которого придерживается президент: война закончилась при помощи России - зачем сегодня некие иные и новые форматы?" - сообщает близкий к пресс-службе президента телеграм-канал "Пул Первого".

"Тройка - Армения, Азербайджан, Россия - в планах у которой провести встречу буквально через несколько дней - должна договориться. И Беларусь поддержит любые их решения. Первый (президент Беларуси - ИФ) против присутствия дополнительных западных миссий - ЕС и ОБСЕ", - говорится в сообщении.

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Тэги: БЕЛАРУСЬ, ПРЕЗИДЕНТ, АЗЕРБАЙДЖАН, АРМЕНИЯ


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