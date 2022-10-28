Лукашенко против участия западных миссий в урегулировании ситуации на армяно-азербайджанской границе

Президент Беларуси Александр Лукашенко выступил против привлечения западных миссий к урегулированию ситуации на армяно-азербайджанской границе, считая, что договориться должны Армения и Азербайджан при посредничестве России.
Такое заявление он сделал на внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ, прошедшей в пятницу в онлайн-формате.
"Главный тезис, которого придерживается президент: война закончилась при помощи России - зачем сегодня некие иные и новые форматы?" - сообщает близкий к пресс-службе президента телеграм-канал "Пул Первого".
"Тройка - Армения, Азербайджан, Россия - в планах у которой провести встречу буквально через несколько дней - должна договориться. И Беларусь поддержит любые их решения. Первый (президент Беларуси - ИФ) против присутствия дополнительных западных миссий - ЕС и ОБСЕ", - говорится в сообщении.
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