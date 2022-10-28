Airbus намерена увеличивать выпуск самолетов A320 в 2023 г., несмотря на проблемы в цепочках поставок

Европейская аэрокосмическая корпорация Airbus SE планирует наращивать производство пользующихся популярностью узкофюзеляжных самолетов в следующем году, несмотря на сохраняющиеся проблемы в цепочках поставок.
В частности, компания намерена довести производство лайнеров семейства A320 до 65 в месяц к началу 2024 года с примерно 50 самолетов в месяц в текущем году, подтвердил глава Airbus Гийом Фори в ходе пресс-конференции в пятницу после публикации квартальной отчетности.
Ранее авиапроизводитель надеялся увеличивать производство более быстрыми темпами, однако в июле пересмотрел этапы выполнения плана в связи с проблемами в цепочках поставок.
При этом Airbus не намерена останавливаться в расширении выпуска: ее план предполагает производство 75 самолетов в месяц к 2025 году. Это поможет компании удовлетворять растущий спрос. Ранее Airbus заявила, что у нее нет возможности принимать новые заказы на A320 до 2028 года.
В то же время в компании отмечают, что ситуация в наиболее слабом звене логистической цепочки, связанная с поставками двигателей, улучшилась. Поставщики Airbus - General Electric Co. и Pratt & Whitney (принадлежит Raytheon Technologies Corp.), начали выполнять свои обязательства. В результате число самолетов в производстве, ждущих своего двигателя, на конец третьего квартала сократилось до 10 с 30 в середине года.
Однако Airbus не надеется, что эти проблемы разрешатся полностью в следующем году из-за ограничений в поставках сырьевых материалов и нехватки рабочей силы.
"У нас много компонентов приходит с запозданием. Ситуация не стабилизируется до середины следующего года или, может, даже дольше", - заявил Фори.
Тем не менее Airbus сохранила прогноз производства на этот год на уровне 700 самолетов (в июле она понизила его с 720). На конец сентября авиапроизводитель выпустил 437 лайнеров.
Компания в третьем квартале увеличила чистую прибыль на 65% - до 667 млн евро, выручку - на 27%, до 13,31 млрд евро.
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