Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Цена на нефть

27.10 $/bbl +/- WTI 89.08 +1.17 Brent 96.96 +1.27

Транспорт и связь 28.10.2022 22:00

Airbus намерена увеличивать выпуск самолетов A320 в 2023 г., несмотря на проблемы в цепочках поставок

Европейская аэрокосмическая корпорация Airbus SE планирует наращивать производство пользующихся популярностью узкофюзеляжных самолетов в следующем году, несмотря на сохраняющиеся проблемы в цепочках поставок.

В частности, компания намерена довести производство лайнеров семейства A320 до 65 в месяц к началу 2024 года с примерно 50 самолетов в месяц в текущем году, подтвердил глава Airbus Гийом Фори в ходе пресс-конференции в пятницу после публикации квартальной отчетности.

Ранее авиапроизводитель надеялся увеличивать производство более быстрыми темпами, однако в июле пересмотрел этапы выполнения плана в связи с проблемами в цепочках поставок.

При этом Airbus не намерена останавливаться в расширении выпуска: ее план предполагает производство 75 самолетов в месяц к 2025 году. Это поможет компании удовлетворять растущий спрос. Ранее Airbus заявила, что у нее нет возможности принимать новые заказы на A320 до 2028 года.

В то же время в компании отмечают, что ситуация в наиболее слабом звене логистической цепочки, связанная с поставками двигателей, улучшилась. Поставщики Airbus - General Electric Co. и Pratt & Whitney (принадлежит Raytheon Technologies Corp.), начали выполнять свои обязательства. В результате число самолетов в производстве, ждущих своего двигателя, на конец третьего квартала сократилось до 10 с 30 в середине года.

Однако Airbus не надеется, что эти проблемы разрешатся полностью в следующем году из-за ограничений в поставках сырьевых материалов и нехватки рабочей силы.

"У нас много компонентов приходит с запозданием. Ситуация не стабилизируется до середины следующего года или, может, даже дольше", - заявил Фори.

Тем не менее Airbus сохранила прогноз производства на этот год на уровне 700 самолетов (в июле она понизила его с 720). На конец сентября авиапроизводитель выпустил 437 лайнеров.

Компания в третьем квартале увеличила чистую прибыль на 65% - до 667 млн евро, выручку - на 27%, до 13,31 млрд евро.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: ЕВРОПА, AIRBUS, ПРОИЗВОДСТВО, ПЛАНЫ


Похожие новости


Airbus заработал в 2021 году рекордную прибыль в объеме 4,2 млрд евро Airbus отменил заказ Qatar Airways на поставку 50 лайнеров A321 Airbus представил концепты самолетов с нулевым уровнем выбросов Airbus сократит производство самолетов на треть на фоне последствий коронавируса Airbus частично восстанавливает производство во Франции и Испании Airbus планирует реструктуризацию оборонно-космического подразделения

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az