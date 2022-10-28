Газовая перемычка между Сербией и Болгарией поможет сблизить Белград с ЕС - глава Еврокомиссии

Строящаяся газотранспортная связка между Сербией и Болгарией будет способствовать укреплению сербской энергетической безопасности и сблизит Белград с Евросоюзом, заявила в пятницу председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
"Сегодня мы наблюдаем прогресс в строительстве газопровода-интерконнектора между Сербией и Болгарией. Мы бы хотели, чтобы этот проект приблизил нас на один шаг друг к другу", - сказала она на пресс-конференции с президентом Сербии Александром Вучичем.
"Этот проект укрепит энергетическую безопасность Сербии", - добавила фон дер Ляйен.
По ее словам, в ЕС ожидают завершения строительства этого газопровода в течение года.
Помимо этого, глава Еврокомиссии призвала Белград присоединиться к программе Евросоюза по совместной закупке газа. "Мы хотим воспользоваться мощью нашего рынка для достижения лучших результатов на мировом рынке, где существует огромная конкуренция", - сказала фон дер Ляйен.
Она также отметила, что Сербия "добилась значительного прогресса" в усилиях по вступлению в ЕС.
Строительство газотранспортной связки между Сербией и Болгарией началось в феврале 2022 года.
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