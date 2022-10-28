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Дальнее зарубежье 28.10.2022 22:30

Telegram отключил функцию платных постов для iOS-пользователей по требованию Apple

Telegram отключил возможность размещать платные посты в мессенджере для пользователей устройств на iOS из-за требований Apple, заявил основатель сервиса Павел Дуров.

"К сожалению, мы получили от Apple уведомление, что они не довольны тем, что авторы монетизируют контент без уплаты 30% налога Apple. Так как Apple контролирует свою экосистему, у нас нет выбора, кроме как отключить эти посты на устройствах iOS", - написал Дуров в своем телеграм-канале.

По его словам, ранее пользователи имели возможность продавать доступ к определенным постам через сторонних ботов. При этом они могли получать до 100% дохода, полученого с пользователей.

Дуров выразил надежду, что регуляторы в ЕС, Индии и других стран начнут принимать меры, пока Apple "не разрушил мечты" предпринимателей своими комиссиями.

Авторы телеграм-каналов могли зарабатывать за счет показа платных постов: пока пользователь не оплатит определенную сумму (например, один доллар), он не мог его увидеть.

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Тэги: РОССИЯ, TELEGRAM, ФУНКЦИЯ, ОТМЕНА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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