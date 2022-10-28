США выделяют Украине $275 млн в рамках очередного пакета военной помощи - Пентагон

В Вашингтоне решили выделить Украине очередной транш помощи в сфере безопасности на сумму $275 млн, сообщила в пятницу заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх.

"Сегодня министерство объявляет об утверждении 24-го президентского пакета помощи в размере $275 млн для удовлетворения потребностей Украины в сфере безопасности и обороны", - сказала Сингх на брифинге.

По ее словам, в этот транш помощи входят средства на приобретение дополнительных боеприпасов для ракетных систем HIMARS, 5 тыс. высокоточных 155-мм артиллерийских снарядов, более 1,3 тыс. противотанковых систем, 125 армейских внедорожников и четыре спутниковые антенны.

Всего с начала работы администрации президента Джо Байдена США предоставили Украине военную помощь на сумму более $18,5 млрд.