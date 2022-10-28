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ТЭК 28.10.2022 22:50

Британия с 1 января 2023 отказывается от импорта российского СПГ - МИД

Великобритания с 1 января следующего года прекратит импорт сжиженного природного газа (СПГ) из России, сообщило в пятницу британское внешнеполитическое ведомство.

"С 1 января 2023 года Великобритания прекращает весь импорт российского СПГ и поддерживает страны мира в том, что касается сокращения их зависимости", - говорится в публикации МИД Великобритании в твиттере.

В сентябре агентство Bloomberg со ссылками на информированные источники сообщало, что целевая группа британского правительства ищет в США экспортеров СПГ для заключения 20-летних контрактов на поставки топлива в Великобританию.

Как отмечало агентство, Лондон "пытается зафиксировать долгосрочные поставки СПГ от американских производителей в преддверии зимнего энергетического кризиса, который угрожает подорвать экономику страны".

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Тэги: ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, РОССИЯ, СПГ, ОТКАЗ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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