Британия с 1 января 2023 отказывается от импорта российского СПГ - МИД

Великобритания с 1 января следующего года прекратит импорт сжиженного природного газа (СПГ) из России, сообщило в пятницу британское внешнеполитическое ведомство.

"С 1 января 2023 года Великобритания прекращает весь импорт российского СПГ и поддерживает страны мира в том, что касается сокращения их зависимости", - говорится в публикации МИД Великобритании в твиттере.

В сентябре агентство Bloomberg со ссылками на информированные источники сообщало, что целевая группа британского правительства ищет в США экспортеров СПГ для заключения 20-летних контрактов на поставки топлива в Великобританию.

Как отмечало агентство, Лондон "пытается зафиксировать долгосрочные поставки СПГ от американских производителей в преддверии зимнего энергетического кризиса, который угрожает подорвать экономику страны".