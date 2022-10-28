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Внешняя политика 28.10.2022 22:30

Гафарова разоблачила ложь Симоняна

Председатель Милли Меджлиса (парламента) Сахиба Гафарова в Самарканде на 54-ом пленарное заседание МПА СНГ разоблачила спикера парламента Армении Алена Симоняна, который высказал необоснованные претензии в адрес Азербайджана.

«Симоняном было сделано заявление о якобы оккупации Азербайджаном территории Армении, а это – совершенно необоснованный и лживый упрёк и, что совершенно поразительно, исходит он от представителя государства, которое в течение почти 30 лет держало под оккупацией 20% территории нашей страны», сказала Гафарова.

Далее она подчеркнула: «Азербайджан никогда не имел намерения оккупировать территории Армении. Ни один город, ни одно село не были захвачены. Армения совершила очередную военную провокацию против Азербайджана на границе 13 сентября, а азербайджанская армия предприняла ответные меры в рамках защиты территориальную целостность нашей страны и сохранения жизни военнослужащих и гражданских лиц».

По ее словам, в целом, действия и провокации Армении направлены на то, чтобы затормозить мирный процесс с Азербайджаном.

Гафарова также ответила Симоняну касательно военных преступлений. «Это обвинение – образец двуличия государства, десятилетиями проводившего агрессивную политику, совершившего множество военных преступлений против военнослужащих и гражданских, а также нарушившего элементарные права почти миллиона людей. В отличие от Армении, Азербайджан серьёзно относится к своим международным обязательствам. Представления о преступлениях, совершённых во время военных действий, расследуются соответствующими государственными инстанциями», отметила она.

Она добавила: «а теперь, мне хотелось бы спросить – занимается ли Генеральная прокуратура Армении распространяемыми в интернете видео о действиях армянской стороны? Почему-то г-н Симонян их не упомянул. А ведь на этих кадрах мы видим издевательства – точнее, глумление – над телами погибших азербайджанских солдат».

«Я не буду говорить здесь о том, что сотворили армяне, потому что говорить об этом бесстрастно просто невозможно. Это просто не умещается в сознание нормального, культурного человека. Так что, хочу повторить свой вопрос: расследует ли Генеральная прокуратуры Армении эти видео?» - подчеркнула спикер.

Что касается проживающих в Карабахе армян, то Гафарова заметила, что, как заявлял президент Азербайджана Ильхам Алиев, эти люди являются гражданами Азербайджана, а Азербайджан обсуждать свои внутренние дела и вопросы с каким-либо иным государством не намерен. «Права и безопасность армянского населения Карабаха будут обеспечены в соответствии с конституцией Азербайджана. Они будут иметь те же права, что и прочие азербайджанские граждане», - сказала она.

Глава Милли Меджлиса также прокомментировала заявления о якобы разрушении армянского культурного наследия. По ее словам, за 30 лет Армения уничтожила все культурное наследие азербайджанского народа в Карабахе и Восточном Зангезуре, намеренно уничтожила многочисленные памятники истории, культуры и религии на ранее оккупированных ею землях. «ЮНЕСКО не организовала визиты в эти регионы для оценки состояния культурного наследия Азербайджана, невзирая на неоднократные призывы Баку», - подчеркнула она.

Р.Ахмедов

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Тэги: ПАРЛАМЕНТ, АРМЕНИЯ, ОТВЕТ


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