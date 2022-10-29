Банки в Азербайджане за 9 месяцев увеличили бизнес-кредиты на 10,7%, потребкредиты - на 24%

Банки в Азербайджане в январе-сентябре 2022 года увеличили портфель по бизнес-кредитам, ипотечным кредитам и потребительскому кредитованию.
Согласно данным Центробанка, на 30 сентября 2022 года кредитный портфель банков оценивается в 19 млрд 157,2 млн манатов (рост по сравнению с показателем на конец 2021 года на 15% - ИФ).
В январе-сентябре 2022 года банки увеличили портфель бизнес-кредитов на 10,7% - до 10 млрд 780,9 млн манатов или 56,3% всего кредитного портфеля. При этом в третьем квартале 2022 года прирост портфеля составил 2,9%, (во втором квартале рост на 2,9%).
Портфель по потребительскому кредитованию банков за 9 месяцев увеличился на 24% - до 5 млрд 601,6 млн манатов, удельный вес - 29,2%. При этом в третьем квартале 2022 года прирост портфеля составил 7,9% против 7,4% во втором квартале.
За отчетный период банки в Азербайджане увеличили портфель по ипотечным кредитам на 15,6% - до 2 млрд 774,7 млн манатов или 14,5% всего кредитного портфеля банков. В третьем квартале 2022 года прирост портфеля составил 4,8% против 8,3% во втором квартале.
В Азербайджане на 30 сентября 2022 года лицензию на деятельность имеют 26 банков.
Х.Насирзаде
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