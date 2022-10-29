Объем межбанковских необеспеченных сделок через специальную платформу в сентябре-октябре превысил 2,2 млрд манатов - ЦБ

Объем межбанковских необеспеченных сделок через специальную платформу в рамках торговой системы Bloomberg в Азербайджане в сентябре-октябре 2022 года составил 2 млрд 214 млн манатов.

Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан» со ссылкой на Центробанк, с сентября 2022 года ЦБ запустил в новой конфигурации инструменты денежной политики. В том числе, в рамках торговой системы Bloomberg была создана специальная платформа для необеспеченных сделок.

«В сентябре в рамках этой платформы между банками было осуществлено 69 сделок на 788 млн манатов, в октябре - 124 сделки на 1 млрд 426 млн манатов. 97% этих сделок носило краткосрочный характер (1-3 дня)», - отмечает ЦБ.

В сентябре-октябре на межбанковском рынке РЕПО была заключена 41 сделка на 113 млн манатов, в том числе 21 сделка на 48 млн манатов в сентябре и 20 сделок на 65 млн манатов - в октябре.

Р.Ахмедов