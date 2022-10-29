Байден перед G20 примет участие в саммитах по климату и АСЕАН

Президент США Джо Байден в ходе зарубежного турне посетит Египет, Камбоджу и Индонезию, сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

В египетском Шарм-эль-Шейхе Байден 11 ноября примет участие в Рамочной конвенции ООН об изменении климата, говорится в сообщении. 12 и 13 ноября запланирован визит американского лидера в Пномпен, где он поучаствует в ежегодном саммите США-АСЕАН и Восточноазиатском саммите. С 13 по 16 ноября глава Белого дома посетит индонезийский Бали, в котором пройдет саммит лидеров G20.

На Бали Байден "подчеркнет приверженность США этому главному форуму экономического сотрудничества", а также "будет работать с партнерами по G20 над решением ключевых проблем", в частности, по вопросам изменения климата, энергетической и продовольственной безопасности, отметила Жан-Пьер.