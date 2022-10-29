Количество случаев COVID-19 в мире превысило 629,7 млн

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире по состоянию на вечер пятницы достигло 629 млн 740 тыс. 541, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.
С начала распространения вируса в мире от последствий заражения COVID-19 скончались 6 млн 587 тыс. 818 человек.
На утро субботы данные не обновлялись.
В число стран с более чем 30 млн случаев заражения входят США, Индия, Франция, Бразилия и Германия.
Количество инфицированных и скончавшихся от последствий заражения составило:
США - 97 млн 423 тыс. 583 и 1 млн 70 тыс. 138.
Индия - 44 млн 646 тыс. 496 и 528 тыс. 999.
Франция - 36 млн 962 тыс. 135 и 157 тыс. 811 (данные на утро пятницы).
Бразилия - 34 млн 815 тыс. 258 и 687 тыс. 962 (данные на утро пятницы).
Германия - 35 млн 523 тыс. 412 и 153 тыс. 377 (данные на утро пятницы).
По данным портала Worldometer, который специализируется на статистических данных по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты на утро субботы составил 845,8. В США на 1 млн жителей скончались 3 тыс. 271 человек, в Индии - 376, во Франции - 2 тыс. 391, в Бразилии - 3 тыс. 195, в Германии - 1 тыс. 830.
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