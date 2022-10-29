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Макроэкономика 29.10.2022 11:10

Fitch подтвердило рейтинг Беларуси на уровне «RD»

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings снова подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента ("РДЭ") Беларуси в иностранной валюте на уровне "RD" (ограниченный дефолт), говорится в сообщении агентства.

"Рейтинг Беларуси "RD" отражает текущие выплаты по обязательствам по еврооблигациям в долларах США в местной валюте, что противоречит документации по облигациям, не допускающей расчетов в альтернативных валютах", - говорится в пресс-релизе.

Эксперты агентства отмечают, что санкции ударили по белорусской экономике - за девять месяцев ВВП республики снизился на 4,7%. Между тем, "темпы снижения замедлились, что свидетельствует о том, что экономика, возможно, начинает адаптироваться, а введенные санкциями ограничения на импорт, с которыми столкнулась Россия, создали больше возможностей для белорусских товаров, при этом снижение курса белорусского рубля по отношению к российскому рублю повысило конкурентоспособность".

Однако, "экономические перспективы остаются мрачными, и Fitch ожидает, что экономика продолжит сокращаться в 2023 и 2024 годах". "Перспективы для инвестиций кажутся плохими, структурные реформы приостановлены, квалифицированные работники покинули страну, а политика создает риски для макрофинансовых условий", - говорится в пресс-релизе.

Эксперты ожидают двузначную инфляцию в Беларуси в ближайшие два года с учетом возможности обесценения валюты, роста цен на сырьевые товары и проблем с цепочками поставок, связанные с санкциями. "Новые правила ценообразования (ужесточение госрегулирования - ИФ) были введены в действие в октябре, но предыдущее использование аналогичной политики было неэффективным, и Fitch ожидает, что инфляция останется двузначной в течение прогнозируемого периода", - отмечается в сообщении.

По прогнозу агентства, издержки, связанные с переориентацией торговли и падением экспортных цен, приведут к дефициту счета текущих операций, который в 2024 году может составить 1,4% ВВП против ожидаемого в этом году профицита в 2,9% ВВП. При этом давление на платежный баланс ослабит ожидаемое погашение обязательств в долларах США и евро в местной валюте.

В середине сентября Fitch подтвердило сниженный в июле до "RD" РДЭ Беларуси в иностранной валюте. Одновременно в сентябре агентство понизило рейтинг четырех выпусков суверенных еврооблигаций Беларуси с уровня "C" до "D" (дефолт). Ранее агентство понизило до дефолтного уровня рейтинг облигаций Belarus-2027. Таким образом, все находящиеся в обращении еврооблигации Беларуси теперь имеют рейтинг "D".

В конце июня, ссылаясь на невозможность проведения платежей в инвалюте из-за западных санкций, белорусские власти решили выплачивать процентный купон не в долларах США, а в белорусских рублях, перечисляя средства в государственный Беларусбанк. Минфин отмечает, что доступ к этим средствам обеспечен для Citibank N.A. London Branch, которого белорусские власти продолжают считать платежным агентом.

После решения белорусских властей выплатить купон по номинированным в долларах США евробондам в белорусских рублях ведущие мировые рейтинговые агентства понизили рейтинг Беларуси до дефолтного уровня.

Белорусский Минфин считает действия рейтинговых агентств провокациями, которые "нацелены на воспроизведение искусственных дефолтных явлений, следуя генеральной линии Запада".

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Тэги: БЕЛАРУСЬ, FITCH, РЕЙТИНГ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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