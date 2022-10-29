Следовавший в Иран сухогруз сел на мель в Волго-Каспийском судоходном канале

Сухогруз "Омский-117", следовавший в иранский порт Амирабад с грузом зерна, сел на мель на 60,2 км Волго-Каспийского морского судоходного канала, сообщает главк МЧС РФ по Астраханской области в субботу.
"В оперативную дежурную смену от дежурного Морского спасательно-координационного центра поступило сообщение о том, что на 60,2 км канала (Икрянинский район, в районе села Вахромеево), сел на мель сухогруз "Омский-117", груз - ячмень. Маршрут следования: порт Астрахань - порт Амирабад (Исламская Республика Иран)", - говорится в пресс-релизе.
Уточняется, что судовой экипаж - 13 человек, пострадавших нет, есть запас еды (воды) на 10 суток. Судно не получило пробоин, загрязнений акватории нет.
Судовой ход для движения судов не перекрыт.
К сухогрузу идут буксиры "Урал" и "ОТ-2080".
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