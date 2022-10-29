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СНГ 29.10.2022 11:37

Следовавший в Иран сухогруз сел на мель в Волго-Каспийском судоходном канале

Сухогруз "Омский-117", следовавший в иранский порт Амирабад с грузом зерна, сел на мель на 60,2 км Волго-Каспийского морского судоходного канала, сообщает главк МЧС РФ по Астраханской области в субботу.

"В оперативную дежурную смену от дежурного Морского спасательно-координационного центра поступило сообщение о том, что на 60,2 км канала (Икрянинский район, в районе села Вахромеево), сел на мель сухогруз "Омский-117", груз - ячмень. Маршрут следования: порт Астрахань - порт Амирабад (Исламская Республика Иран)", - говорится в пресс-релизе.

Уточняется, что судовой экипаж - 13 человек, пострадавших нет, есть запас еды (воды) на 10 суток. Судно не получило пробоин, загрязнений акватории нет.

Судовой ход для движения судов не перекрыт.

К сухогрузу идут буксиры "Урал" и "ОТ-2080".

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Тэги: РОССИЯ, ИРАН


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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