Китай вывел на орбиту спутник «Шиянь-20C»

Китайская ракета-носитель "Чанчжэн-2D" успешно вывела на околоземную орбиту спутник "Шиянь-20C", сообщила в субботу Китайская аэрокосмическая научно-техническая корпорация (CASC).
По данным корпорации, запуск был осуществлен в 09:01 по Пекинскому времени (в 05:01 по бакинскому времени) с космодрома Цзюцюань.
Тип спутника и сферы его применения в сообщении корпорации не раскрываются.
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