В Азербайджане нарушителей антимонопольного законодательства в сфере конкуренции и рекламы за 9 месяцев оштрафовали на 2,7 млн манатов

В Азербайджане за девять месяцев 2022 года в отношении нарушителей антимонопольного законодательства в сфере конкуренции и рекламы применены финансовые санкции на сумму 2,7 млн манатов, сообщили в министерстве экономики Азербайджана.
Там отметили, что в Государственной службе по антимонопольному контролю и надзору за потребительским рынком при миэкономики в январе-сентябре текущего года возбуждено 26 дел по признакам нарушения антимонопольного законодательства в сфере конкуренции и рекламы, рассмотрение 18 дел было завершено.
«(В отношении нарушителей) применены финансовые санкции на сумму 2,7 млн манатов», - говорится в сообщении.
Согласно минэкономики, за аналогичный период прошлого года возбуждено 12 подобных дел, рассмотрение 15 дел было завершено, применены финсанкции на сумму 700 тыс. манатов.
Таким образом, общая сумма штрафов за нарушение антимонопольного законодательства в сфере конкуренции и рекламы в годовом выражении выросла почти в 4 раза (2,7 млн манатов против 700 тыс. манатов).
Р.Керимов
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