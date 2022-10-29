ООН призвала продлить соглашение об экспорте украинского зерна

ООН призывает стороны соглашения о создании морского коридора для вывоза зерна из портов Украины продлить срок его действия, заявил представитель генсека организации Стефан Дюжаррик.
"Все стороны должны приложить максимальные усилия для возобновления черноморской зерновой инициативы и полной реализации двух соглашений, в том числе к скорейшему устранению сохраняющихся преград на пути экспорта российского зерна и удобрений", - говорится в распространенном заявлении Дюжаррика.
Он отметил, что существует "настоятельная" необходимость "внести вклад в продовольственную безопасность во всем мире и смягчить страдания, которые этот глобальный кризис стоимости жизни причиняет миллиардам людей".
Представители России, Украины, Турции и ООН 22 июля подписали в Стамбуле соглашение о создании морского коридора для вывоза украинского зерна из портов Черноморска, Одессы и Южного сроком на 120 дней. Контролировать грузы и суда начал созданный Совместный координационный центр (СКЦ).
Также 22 июля в Стамбуле первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов и генсек ООН Антониу Гуттериш подписали меморандум о взаимопонимании по экспорту российской сельхозпродукции сроком на три года.
По данным СКЦ, по стоянию на 24 октября общий тоннаж зерна и другой агропродукции, экспортированной из трех украинских портов, составил 8 673 198 тонн. Всего на 24 октября было разрешено движение 772 судов - 389 на прибытие в украинские порты и 383 - на выход из них.
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