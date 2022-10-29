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Дальнее зарубежье 29.10.2022 15:00

Самое мощное в этом году землетрясение произошло в Южной Корее

Сильное землетрясение произошло в субботу в провинции Чхунчхон-Пукто в центральной части Южной Кореи, приводит агентство "Ренхап" данные Корейского метеорологического агентства.

Согласно этим данным, эпицентр землетрясения магнитудой 4,1 был северо-восточнее города Квесан, гипоцентр - на глубине 12 км. Перед основным толчком, который длился примерно две секунды, были зафиксированы еще три более слабых толчка.

Агентство отмечает, что это самое сильное землетрясение в Южной Корее в этом году и 38-е в списке самых мощных с момента начала наблюдений в стране.

В Управлении по чрезвычайным ситуациям Южной Кореи сообщили, что пока не располагают какой-либо информацией об ущербе.

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Тэги: ЮЖНАЯ КОРЕЯ, ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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