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Дальнее зарубежье 29.10.2022 14:30

Марин не считает необходимым ограничивать размещение баз НАТО и ядерного оружия в Финляндии

Премьер-министр Финляндии Санна Марин (Sanna Marin) не считает необходимым ограничивать размещение баз НАТО и ядерного оружия на территории страны в случае вступления в альянс.

"Я считаю очень важным, чтобы мы заранее не навязывали условия такого рода и не пытались ограничить наше собственное пространство для маневра, когда речь идет о постоянных базах или вопросах ядерного оружия", - заявила Марин в субботу в интервью телерадиовещанию Yle.

Она отметила, что не считает вероятным размещение ядерного оружия на финской земле, но не хочет закрывать двери для будущих политиков, принимающих решения по этим вопросам.

26 октября финская газета Iltalehti сообщила, что правительство подготовило законопроект о договоре о членстве страны в НАТО, в котором допускается размещение на территории республики военных баз НАТО и ядерного оружия альянса. По данным издания, законопроект представят на рассмотрение парламента в течение двух недель.

Марин также сказала, что у Финляндии и Турции нет нерешенных вопросов, которые могли бы помешать вступлению в альянс.

"Мы, конечно, надеемся, что прогресс в этом вопросе будет достигнут как можно скорее", - подчеркнула премьер.

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Тэги: ФИНЛЯНДИЯ, НАТО


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