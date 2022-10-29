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Дальнее зарубежье 29.10.2022 16:00

Более 40 человек стали жертвами наводнений и оползней на Филиппинах

Число жертв наводнений и оползней из-за ливней на юге Филиппин с вечера четверга превысило 40 человек.

По данным Associated Press, погибли 47 человек, из них минимум 42 - на острове Минданао. CNN сообщает о 45 погибших.

Накануне сообщалось о 31 жертве наводнений.

Ранее на этой неделе на севере Филиппин произошло землетрясение магнитудой 6,4. Подземные толчки сильнее всего ощущались на острове Лусон на севере Филиппин, в частности, в столице страны Маниле.

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Тэги: ФИЛИППИНЫ, НАВОДНЕНИЕ, ОПОЛЗЕНЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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