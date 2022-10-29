Пашинян готов подписать в Сочи документ из 15 пунктов, который станет основой мирного договора с Азербайджаном

Премьер-министр Армении Никол Пашинян опроверг сведения о существовании российского и западного вариантов нормализации отношений между Ереваном и Баку, но заявил о российском и западном видениях решения вопросы.

«Говорят, что есть российский, с которым мы согласны, и западный вариант, с которым мы не согласны. Это не соответствует действительности. Есть российское и западное понимание решения проблемы - это правда. Армения согласилась с российским видением, достигла принципиального согласия еще в январе 2021 года» - сказал Пашинян в субботу на съезде возглавляемой им партии «Гражданский договор».

По его словам, Ереван договорился с Москвой вокруг этого плана и сценария. «Этот план в рабочем режиме был предложен Армении в августе 2022 год, а в сентябре на встрече с российским посредником мы согласились с этим планом», - отметил Пашинян.

Премьер Армении заявил, что на предстоящей трехсторонней встрече с президентами Азербайджана и России в Сочи 31 октября готов подписать документ, включающий 15 пунктов.

«И готов принять этот документ за основу для подписания соглашения о мире между Арменией и Азербайджаном. Надеюсь, что Россия защитит свои предложения», - сказал Пашинян.

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