Пашинян о реакции ОДКБ на ситуацию на границе с Азербайджаном: «нам сказали, кажется, граница не демаркирована»

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что ожидает выполнение ОДКБ своих обязательств.
«Границы Армении - «красная линия» для союзников республики. Когда в мае 2021 года (…) мы заявили, что нарушена «красная линия» и есть механизмы, которые должны быть задействованы. Нам сказали - да, но, кажется, граница не демаркирована», - сказал Пашинян в субботу на съезде возглавляемой им партии «Гражданский договор».
«Есть зона ответственности ОДКБ, и, если у какой-то страны-члена нет границы, означает, что нет зоны ответственности ОДКБ и нет Организации, в целом», - отметил премьер.
«Между Арменией и Азербайджаном есть государственная граница, которая нарушена. А у ОДКБ и у России есть обязательства по части обеспечения безопасности», - подчеркнул Пашинян.
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