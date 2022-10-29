Пашинян отказался выполнять обязательства Армении по открытию Зангезурского коридора - аналитик

Главный редактор журнала «Национальная оборона», директор Центра анализа мировой торговли оружием (ЦАМТО), российский аналитик Игорь Коротченко считает, что своим заявлением в субботу премьер-министр Армении Никол Пашинян показал, что отказывается выполнять обязательства Еревана по открытию Зангезурского коридора в рамках трехстороннего заявления лидеров Азербайджана, Армении и России от 10 ноября 2020 года.
«Пашинян официально заявил об отказе выполнять пункт трехстороннего заявления, по которому Армения обязалась открыть Зангезурский коридор», - написал Коротченко в твиттере.
Ранее в субботу Пашинян заявил, что исключает предоставление по территории Армении коридора для связи основной части Азербайджана с Нахчываном.
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