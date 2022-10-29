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Дальнее зарубежье 29.10.2022 17:00

Приштина запретила проведение в Косово и Метохии выборов в советы нацменьшинств

Администрация Косово и Метохии запретила на территории этого автономного края проведение выборов в местные советы нацменьшинств, сообщает в субботу сербский телерадиоканал РТС.

"Органы самоуправления в Приштине запретили проведение выборов в местные советы нацменьшинств, которые пройдут по всей Сербии 13 ноября", - приводит РТС выдержки из сообщения Канцелярии по Косово и Метохии при правительстве Сербии.

В канцелярии отметили, что "таким образом руководство края отказало проживающим там представителям нацменьшинств в осуществлении их основного демократического и гражданского права".

В ведомстве заявили, что ранее косовские власти отказывали проживающим в крае сербам в праве голосовать на выборах главы администрации, в местный парламент, а теперь в выражении воли отказано и представителям нацменьшинств.

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Тэги: СЕРБИЯ, КОСОВО, ВЫБОРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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