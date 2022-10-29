В Азербайджане суточная заболеваемость COVID-19 выросла на 8,2%

За минувшие сутки коронавирус в Азербайджане выявлен у 53 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 823 тыс. 202, сообщает в субботу республиканский оперативный штаб.

Днем ранее зарегистрировано 49 случаев. Таким образом, суточная заболеваемость выросла примерно на 8,2%.

За минувшие сутки умер один больной COVID-19 - столько же, сколько и накануне.

Общее число жертв COVID-19 в Азербайджане составляет 9 тыс. 944 человека, следует из опубликованных данных.

От COVID-19 вылечились 812 тыс. 944 человека (+55 за сутки).

В настоящее время на лечении и карантине находятся 314 человек.

За сутки медики провели 2 тыс. 60 тестов на коронавирус против 1 тыс. 766 тестов накануне. Всего в стране с начала пандемии сделано 7 млн 317 тыс. 582 теста на COVID-19.

Р.Керимов