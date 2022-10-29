В Иране граждан попросили не выходить на улицы

Командующий Корпусом стражей Исламской революции Ирана Хосейн Салами в субботу призвал протестующих уходить с улиц городов страны, информирует западная пресса.

"Не выходите на улицы, сегодня - последний день беспорядков", - приводит его слова британская газета The Guardian.

Издание отмечает, что, по мнению иранского руководства, эти беспорядки были срежиссированы врагами Ирана, в частности в США и Израиле.

Массовые протесты начались в Иране после смерти Махсы Амини, молодой женщины, которую в сентябре в Тегеране у одной из станций метро задержали сотрудники полиции нравов за неправильное ношение хиджаба. Через несколько дней после задержания она скончалась.